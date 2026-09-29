Зеленський перенаправив Корецькому і Покладу петицію про позбавлення Потапа звання "Заслужений артист" для подальшого розгляду

Президент України Володимир Зеленський перенаправив петицію про позбавлення виконавця Олексія Потапенка (сценічний псевдонім Потап) почесного звання "Заслужений артист України" прем'єр-міністру Сергію Корецькому і т.в.о. голови Служби безпеки України Олександру Покладу для подальшого розгляду.

"Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію, за підтримку ініціатив, спрямованих на захист українського культурно-інформаційного простору від російських впливів та наративів", – йдеться у відповіді Зеленського на петицію.

В той же час, він нагадав, що позбавлення почесних звань відбувається згідно із законом "Про державні нагороди України" і законом "Про санкції".

Зокрема, пропозиції щодо застосування санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Кабінетом міністрів України і Службою безпеки України.

Президент зауважив, що матеріали щодо застосування санкцій мають містити достатні відомості, викладення дій та фактів, що підтверджують наявність підстав для беззаперечного застосування санкцій, належне обґрунтування майбутнього рішення, а також застосування правових підстав.

"З огляду на викладене згадану петицію мною надіслано прем'єр-міністру України С.Ф.Корецькому та тимчасово виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України генерал-майору О.В.Покладу з проханням відповідно до компетенції опрацювати порушене у петиції питання в установленому законодавством порядку", – додав президент.

Як повідомлялося, на початку вересня петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом ініціювати процедуру позбавлення Потапенка почесного звання "Заслужений артист України" набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

На думку авторки петиції серед підстав: публічне використання та популяризацію російськомовного культурного продукту; публічні висловлювання та дії щодо української мови, які можуть сприйматися як її знецінення, висміювання або протиставлення українській національній ідентичності; публічну співпрацю та створення спільного медійного контенту з громадянами Російської Федерації та представниками російського шоу-бізнесу; фактичне проживання та професійну діяльність за межами України.

Згідно з законом "Про державні нагороди України", позбавлення таких нагород може бути здійснено: за обвинувальним вироком суду, яким особу, нагороджену державною нагородою, засуджено за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також ряд інших кримінальних правопорушеннь; за рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію указом президента України, яким до особи, нагородженої державною нагородою, застосовано санкцію у виді позбавлення державної нагороди України.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Олексію Потапенку звання "Заслужений артист України" в червні 2020 року.

У вересні 2025 року Потапенко заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів в'їжджав і виїжджав з України на законних підставах. До цього він заявляв, що в Україні є декілька легальних способів перетинати кордон і він має один із таких. У вересні 2026 року він заявляв, що виїжджав з України від початку повномасштабного вторгнення РФ багато разів під приводом благодійної роботи за дозволами, які видавали різноманітні міністерства та компанії.

В свою чергу, у Мінкультури повідомляли, що тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапенку у 2022 році, після березня 2025 року таких звернень не було.