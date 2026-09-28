Програма компенсації оренди для книгарень має діяти на всіх без обмежень – В'ятрович

Народний депутат Верховної Ради, член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") вважає, що програма компенсації оренди для книгарень має діяти на всіх, незалежно від розміру населеного пункту і рівня доходів.

"Замість дієвої допомоги книжковій галузі, яку нищать російські агресори, уряд демонструє нездатність і небажання виконувати навіть чинні норми закону "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні". Свіжий приклад – ухвалена сьогодні постанова про надання субсидій книгарням, про яку радо рапортують урядовці", – написав депутат в мережі Facebook.

За його словами, закон "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", який був ухвалений у червні 2022 року гарантує відшкодування державою всім книгарням, які легально працюють на ринку і не продають російських чи російськомовних книжок, видатків на оренду приміщення в сумі 20% доходу від проданих у відповідному приміщенні книг.

"Механізм не передбачає жодного ручного управління чи втручання держави в книжковий ринок, формула надання субсидії чітка, прозора і має працювати автоматично. При відносно невеликих видатках на цю програму, вартість якої оцінюється менш як у 300 млн. грн. на рік на всю країну з 4-трильойнним бюджетом, її втілення дозволило б не лише зберегти мережу з сотень працюючих книгарень, а і відкривати нові. А головне – зробити приватні інвестиції в книгорозповсюдження привабливими навіть в умовах війни", – дода він.

Він також нагадав, що ухвалене урядом рішення передбачає, що субсидію мають отримати лише ті книгарні, які працюють у містах з населенням менше 100 тис. жителів.

"Іншою нормою встановлено обмеження по доходах близько 10 мільйонів гривень на рік, що взагалі дикий абсурд. Бо закон каже: чим більше книгарня отримає доходу від продажу книжок, тим більшою буде сума наданої субсидії, тобто заохочує продаж книжок, постанова ж – робить рівно протилежне, заохочуючи тінізацію доходів для збереження субсидії", – наголосив В'ятрович.

За його підрахунками, таким чином уряд позбавив права на субсидію близько 90% книгарень України.

"Я переконаний, що ні українські книгорозповсюджувачі, ні громадськість, ні депутати парламенту не змиряться з цією сваволею. Незаконні рішення уряду мають бути переглянуті. Стаття 8-2 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" має нарешті запрацювати в повному обсязі принаймні з 1 січня наступного року", – написав депутат.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження" яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень, але програма не запрацювала. Але програма не була запущена.

У жовтні 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") закликав Мінфін передбачити на 2026 рік фінансування компенсації оренди для книгарень.

У грудні 2025 року заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявила, що програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Мінфіном.

28 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким запускає програму компенсації оренди для книгарень у громадах до 100 тис. жителів, перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року за оренду в четвертому кварталі 2026-го.