Кабмін запускає програму компенсації оренди для книгарень у невеликих громадах – Бережна

Кабінет міністрів запускає програму компенсації оренди для книгарень у громадах до 100 тис. жителів, перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року за оренду в четвертому кварталі 2026-го, повідомила піцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Продовжуємо створювати механізми для підтримки книжкової сфери. Запускаємо компенсацію оренди для книгарень у невеликих громадах. Уряд ухвалив постанову, яку підготувало Міністерство культури України", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, книгарні зможуть спрямувати компенсовані кошти на закупівлю книжок або оплату вже проданих видань.

"Так підтримка дійде і до книгарів, і до видавництв, які швидше отримають кошти за книжки", – додала вона.

Бережна розповіла, що на першому етапі програмою зможуть скористатися книгарні, які працюють у громадах до 100 тис. жителів.

"Заяви щокварталу прийматиме Український інститут книги. Перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року – за оренду в четвертому кварталі 2026-го. Дату старту прийому заявок і детальні умови УІК оголосить окремо", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження" яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень, але програма не запрацювала. Але програма не була запущена.

У жовтні 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") закликав Мінфін передбачити на 2026 рік фінансування компенсації оренди для книгарень.

У грудні 2025 року заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявила, що програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Мінфіном.

В кінці травня 2026 року віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що надання субсидії на оренду приміщень для книгарень може бути запущено з 1 липня.

У червні 2026 року заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявила, що в 2026 році програма субсидій на оренду для книгарень може запуститися як пілотний проєкт для малих міст.