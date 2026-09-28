Бережна: На книги в "Тисячовесні-2027" передбачать фінансування в 400-500 млн грн

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що на категорію "Книги" в проєкті підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" в 2027 році передбачать фінансування в 400-500 млн грн.

"Наступного року ця програма поширюватиметься на книжки. Це нова категорія. Я думаю, що це буде на рівні 400-500 млн грн, це велика сума", – сказала Бережна в подкасті на YouTube-каналі "Радіо Хартія".

За її словами, наразі профільна заступниця Богдана Лаюк з командою працює над архітектуру цієї програми для книжкової сфери.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату".

У категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона.

У категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти, серед них 20 проєктів театрів Франка, Заньковецької, Лисенка, Лесі Українки і низка фестивалів. В категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти, серед них проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro.

У категорії "Візуальне мистецтво" перемогло 77 проєктів, з них від кіностудії Довженка, Гогольфеста, Ukraïner, NAMU та Одеської кіностудії. У категорії "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж" перемогло 135 проєктів, з яких Ukraïner, Babylon'13, "НАШІ БЕЗ рАШІ", "Відвал ніг" і "Нашебачення".

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році. Крім того, планується запровадити регулювання залучення штучного інтелекту (ШІ), підняття прохідного балу на пітчинг, розділення дебютантів і досвідчених заявників.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з'явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.

На "Тисячовесну" в проєкті державного бюджету на 2027 рік закладено 5,4 млрд грн, що на 1,4 млрд грн більше, ніж в поточному році.