Програма субсидій на оренду для книгарень має запрацювати в кінці вересня – Бережна

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна анонсувала, що програма субсидій на оренду для книгарень має запрацювати у кінці вересня.

"Програма, яку ми створюємо, коли книгарні можуть отримувати з державного бюджету відшкодування на оренду, яку вони сплачують за те, щоб власне працювати. Зекономлена сума коштів може бути використана на наступні закупівлі книг. Ця програма запрацює в кінці вересня", – сказала Бережна в подкасті на YouTube-каналі "Радіо Хартія".

Також вона зазначила, що на етапі запуску знаходиться програма з поповнення бібліотечних фондів як публічних, так і шкільних бібліотек.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження" яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень, але програма не запрацювала. Але програма не була запущена.

У жовтні 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") закликав Мінфін передбачити на 2026 рік фінансування компенсації оренди для книгарень.

У грудні 2025 року заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявила, що програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Мінфіном.

В кінці травня 2026 року віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що надання субсидії на оренду приміщень для книгарень може бути запущено з 1 липня.

У червні 2026 року заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявила, що в 2026 році програма субсидій на оренду для книгарень може запуститися як пілотний проєкт для малих міст.

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 134,3% фінансування Українського інституту книги (УІК), порівняно з 2026 роком, зокрема закладено 272,3 млн грн на компенсацію оренди для книгарень, а також 100 млн грн – на поповнення бібліотечних фондів.