Презентація книги "Бренд самурая" відбулась у Києві

Її авторка — Тетяна Муратова, до 2019 року відома як Крижанівська. В двадцяти п’яти коротких главах вона ділиться своїм практичним досвідом побудови та підтримки імені, бренду, не важливо, чого чи кого — фірми, громадської організації, самого/самої себе. Пояснює, чому варто приймати невдачі, помилки, негативні відгуки.

А найголовніше, Тетяна приділяє велику увагу безпосередній взаємодії з іншими людьми: замовниками, колегами, партнерами, учнями, і, врешті-решт, з самим/самою собою. В дискусії, яка тривала під час презентації, вона неодноразово зазначала, що варто займатися тим, що подобається, а не лише тим, що приносить гроші.

Велика кількість людей знає Тетяну не як піарницю, а як медіа-менеджерку у сфері бойових мистецтв. Вона протягом п’яти років проводила фестиваль єдиноборств "Воїн світла" та видавала журнал з такою ж назвою. Тетяна працювала кілька років тренером з айкідо, має чорний пояс з джіу-джитсу. Тож назва її книги не є випадковою.

Також кілька років вона керувала Центром бойових мистецтв «АйКиКами». Попри назву, тут працювали секції не лише айкідо, дзюдо, джіу-джитсу, карате та ніндзюцу. Викладалися також цигун, йога, проводились культурні та навчальні акції.

В обговоренні книги брали участь Тетяна Гонченко — книжкова блогерка, журналістка та авторка книжкового каналу "Непозбувний книгочитун", а модератором дискусії був Геннадій Попенко — телевізійний ведучий , актор, громадський діяч, ведучий майже всіх фестивалів "Воїн світла".