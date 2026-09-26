Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Еріка Колесніченко перемогла у фіналі Нацвідбору та представить Україну на Дитячому Євробаченні-2026

1 хв читати
Додати як джерело

Еріка Колесніченко перемогла в національному відборі з піснею "НЕ колискова" та представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2026" на Мальті, повідомляє "Євробачення Україна" у фейсбуці в суботу.

За підсумками голосування виконавиця здобула 5 балів від професійного журі та максимальні 6 балів від глядачів.

Як повідомлялося, "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться на Мальті 24 жовтня та проходитиме на арені MFCC у містечку Та-Калі.

Представниця України Анастасія Димид посіла 5-те місце на "Дитячому Євробаченні-2023" у Ніцці (Франція), Артем Котенко посів 3-тє місце на конкурсі 2024 року в Мадриді (Іспанія), а Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" здобула 2-ге місце на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі (Грузія).

 

#євробачення #культура #переможець
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Міністерство культури України тричі зверталося до Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з листами щодо сприяння у виїзді за кордон заслуженого…

Читати