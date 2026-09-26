Еріка Колесніченко перемогла у фіналі Нацвідбору та представить Україну на Дитячому Євробаченні-2026

Еріка Колесніченко перемогла в національному відборі з піснею "НЕ колискова" та представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2026" на Мальті, повідомляє "Євробачення Україна" у фейсбуці в суботу.

За підсумками голосування виконавиця здобула 5 балів від професійного журі та максимальні 6 балів від глядачів.

Як повідомлялося, "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться на Мальті 24 жовтня та проходитиме на арені MFCC у містечку Та-Калі.

Представниця України Анастасія Димид посіла 5-те місце на "Дитячому Євробаченні-2023" у Ніцці (Франція), Артем Котенко посів 3-тє місце на конкурсі 2024 року в Мадриді (Іспанія), а Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" здобула 2-ге місце на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі (Грузія).