Виставка харківського митця Зоркіна відкрилася у Музеї Ханенків

Виставка "Анабазис" харківського митця Костянтина Зоркіна відкрилася у Музеї Ханенків у Києві.

"Анабазис" розпочинався зі спільного проєкту з Харківським літературним музеєм – "Іменем міста", – розповів журналістам Зоркін напередодні відкриття виставки.

За його словами, центральна частина експозиції – інсталяція "Трюм", створена у 2023-2024 роках під час важкого періоду для Харкова. Вона переносить глядача у трюм корабля, куди спустилася творча команда митців. На великому дерев'яному столі – іграшка, яка постає символом міста у воєнний час, де всі фігурки пов'язані однією мотузкою: потягнеш одну – порушиш крихкий баланс, що існує.

"За цим столом сиділи й гости, зокрема Тімоті Снайдер (американський історик й письменник – ІФ-У)... З часом місто‑корабель, курс якого прямує на захід, стало країною‑кораблем, а його історія знайшла продовження у Музеї Ханенків," – зазначив Зоркін.

Від весни 2026 року команда Музею Ханенків разом і Зоркіним досліджувала концепт проєкту "Іменем міста", працюючи з його архівом, мальописом, творами.

"Анабазис" повертає погляд до людини – її стійкості, мудрості й сумління – через образи та символи, якими людство користується тисячоліттями. Виставковий проєкт досліджує пошук себе і тих, хто поруч, зв'язки та силу спільноти в час, коли світ переживає втрату опори", – зазначається у пресрелізі музею.

Виставка триватиме до 29 листопада.