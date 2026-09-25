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Культура

Мінкультури вирішило відмовитися у 2026р від моніторингу інформації у вітчизняних медіа

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Мінкультури вирішило відмовитися у 2026р від моніторингу інформації у вітчизняних медіа

Міністерство культури України скасувало наказ про виділення понад 10 млн грн на проведення щорічних заходів із моніторингу інформації у вітчизняних медіа у 2026 році.

Згідно з наказом №1176 від 24 вересня, Міністерство культури визнало таким, що втратив чинність наказ від травня, яким доручило державному підприємству "Центр захисту інформаційного простору України" забезпечити підготовку та проведення заходів із моніторингу інформації у вітчизняних медіа за 10 млн 45,5 тис. грн.

У зв'язку з цим Центру захисту інформпростору доручено повернути Мінкультури невикористані бюджетні кошти.

Зазначається, що рішення прийнято на підставі листа від ДП і доповідної записки заступника міністра з питань європейської інтеграції Наталії Мовшович.

Як повідомлялося, 2024 року Мінкультури також проводило заходи з моніторингу інформації у вітчизняних медіа. Тоді передбачалося виділити на ці цілі 10 млн грн. В той же час у 2025 році на ці цілі передбачалося 15 млн грн.

Тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що здійснення владою моніторингу інформації в медіа необхідне для правильного формування інформаційної політики. За його словами, цей моніторинг проводиться для органів влади, Офісу президента, Кабінету міністрів, інших міністерств, зокрема для Мінкультури.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#моніторинг #відмова #мінкультури
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