Голова Держкіно Осіпов обговорив з президентом Польської кіноакадемії нові підходи до репрезентації українців у польському сторітелінгу

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов обговорив з продюсером, режисером і президентом Польської кіноакадемії Даріушем Яблонскі важливість пошуку нових способів репрезентації України та українців у польському сторітелінгу.

"Окремим напрямом обговорення стала необхідність поступово виходити за межі усталених образів і стереотипних наративів про Україну, відкриваючи нові теми, героїв, перспективи та форми розповіді про сучасних українців", – йдеться в повідомленні Держкіно по результатам зустрічі у межах 51-го Фестивалю польських художніх фільмів (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) у Гдині.

Зазначається, що значну увагу сторони приділили потенціалу українсько-польської копродукції.

"Вона може стати не лише інструментом спільного кіновиробництва, а й простором для пошуку нового сторітелінгу – можливістю говорити про Україну та українців сучасно, багатогранно та без прив'язки до вже знайомих наративних моделей", – йдеться в повідомленні.

Також Осіпов разом із польськими та українськими продюсерами обговорили перспективи подальшої українсько-польської співпраці у сфері кінематографії, створення нових спільних фільмів, розширення форматів партнерства та розвиток копродукційних проєктів.