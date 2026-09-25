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Культура

Голова Держкіно Осіпов обговорив з президентом Польської кіноакадемії нові підходи до репрезентації українців у польському сторітелінгу

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Голова Держкіно Осіпов обговорив з президентом Польської кіноакадемії нові підходи до репрезентації українців у польському сторітелінгу
Фото: Держкіно

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов обговорив з продюсером, режисером і президентом Польської кіноакадемії Даріушем Яблонскі важливість пошуку нових способів репрезентації України та українців у польському сторітелінгу.

"Окремим напрямом обговорення стала необхідність поступово виходити за межі усталених образів і стереотипних наративів про Україну, відкриваючи нові теми, героїв, перспективи та форми розповіді про сучасних українців", – йдеться в повідомленні Держкіно по результатам зустрічі у межах 51-го Фестивалю польських художніх фільмів (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) у Гдині.

Зазначається, що значну увагу сторони приділили потенціалу українсько-польської копродукції.

"Вона може стати не лише інструментом спільного кіновиробництва, а й простором для пошуку нового сторітелінгу – можливістю говорити про Україну та українців сучасно, багатогранно та без прив'язки до вже знайомих наративних моделей", – йдеться в повідомленні.

Також Осіпов разом із польськими та українськими продюсерами обговорили перспективи подальшої українсько-польської співпраці у сфері кінематографії, створення нових спільних фільмів, розширення форматів партнерства та розвиток копродукційних проєктів.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#держкіно #польща #кіно
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