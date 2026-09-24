Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

В Україні презентували пілот переосмислення публічних бібліотек "Бібліотеки для усіх"

1 хв читати
Додати як джерело
В Україні презентували пілот переосмислення публічних бібліотек "Бібліотеки для усіх"
Фото: Єгор Шуміхін

В Україні презентували національну пілотну ініціативу моделі переосмислення публічної бібліотеки як сучасного багатофункціонального простору громади "Бібліотеки для усіх".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на заході "Єдність у дії: доступні культурні простори як основа розвитку громад" в четвер в Києві програмна директорка "Бібліотеки для усіх" Наталія Присухіна представила практичні результати роботи над пілотними просторами.

Зазначається, що мета програми – повернути бібліотекам актуальну роль у житті людей і створити модель справжнього "третього місця" для навчання, роботи, взаємодії, підтримки та розвитку спільноти, яку можна адаптувати й масштабувати по всій Україні.

Присухіна повідомила, що у вересні-листопаді 2026 року відбудеться проєктування пілотних бібліотек в Рогатині Івано-Франківської області та Білогір'ї Хмельницької області, а далі, до червня 2027 року, передбачається будівництво та реалізація пілотних трансформацій.

В подальшому, з осені 2027 року, планується масштабувати програму на інші громади.

Програма реалізується за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), координується PRO PM Prosvita Fund у партнерстві з Міністерством культури України.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#пілот #презентація #бібліотеки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Міністерство культури України тричі зверталося до Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з листами щодо сприяння у виїзді за кордон заслуженого…

Читати