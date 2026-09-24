В Україні презентували пілот переосмислення публічних бібліотек "Бібліотеки для усіх"

В Україні презентували національну пілотну ініціативу моделі переосмислення публічної бібліотеки як сучасного багатофункціонального простору громади "Бібліотеки для усіх".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на заході "Єдність у дії: доступні культурні простори як основа розвитку громад" в четвер в Києві програмна директорка "Бібліотеки для усіх" Наталія Присухіна представила практичні результати роботи над пілотними просторами.

Зазначається, що мета програми – повернути бібліотекам актуальну роль у житті людей і створити модель справжнього "третього місця" для навчання, роботи, взаємодії, підтримки та розвитку спільноти, яку можна адаптувати й масштабувати по всій Україні.

Присухіна повідомила, що у вересні-листопаді 2026 року відбудеться проєктування пілотних бібліотек в Рогатині Івано-Франківської області та Білогір'ї Хмельницької області, а далі, до червня 2027 року, передбачається будівництво та реалізація пілотних трансформацій.

В подальшому, з осені 2027 року, планується масштабувати програму на інші громади.

Програма реалізується за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), координується PRO PM Prosvita Fund у партнерстві з Міністерством культури України.