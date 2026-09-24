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Культура

Кравчук: Без капітальних інвестицій в мережу не буде переродження бібліотек

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Кравчук: Без капітальних інвестицій в мережу не буде переродження бібліотек
Фото: Єгор Шуміхін

Заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") вважає, що без капітальних інвестицій в мережу не буде переродження бібліотек, тому після війни треба передбачити культурну субвенцію на відповідну інфраструктуру.

"Ми маємо бути чесні перед собою – без інвестицій, без капітальних інвестицій в мережу не буде переродження бібліотек. Давайте не тішити себе ілюзіями, що, закупивши невелику кількість книг, ми вирішимо всі проблеми бібліотек", – сказала Кравчук на заході "Єдність у дії: доступні культурні простори як основа розвитку громад" в четвер в Києві.

Вона нагадала, що в 2022 році в бюджеті була вперше закладена невелика субвенція на Центри культурних послуг.

"І очевидно, що цього було би недостатньо для того, щоб переродити, але це той прообраз, коли ми говорили про перетворення бібліотек на системні основи. Тому, мені здається, для поствоєнного періоду потрібно говорити про певну культурну субвенцію для вкладення в інфраструктуру", – додала депутатка.

За її словами, програма дій уряду передбачає до кінця 2027 року розробку реформи закладів культурної мережі.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що в Україні близько 11 тис. бібліотек і багато з них потребують переосмислення. Зокрема, вона вважає, що бібліотеки мають стати більш функціональним мультидисциплінарними просторами.

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає 100 млн грн на поповнення бібліотечних фондів.

Стратегія читання передбачає у 2026-28 роках забезпечення доступу до книжок у населених пунктах, в яких відсутні бібліотеки чи книгарні шляхом розвитку нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування, зокрема пересувних бібліотек.

В травні 2023 року керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявляла, що в Україні налічується 12 тис. публічних бібліотек, із яких лише 3-4 тис. активно діють. Також вона розповіла, що в бібліотеках зберігається 160 млн книжок, із яких 52% було видано до 1991 року.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#кравчук_євгенія #думка #бібліотеки #нардеп
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