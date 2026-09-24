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Культура

Бережна: В Україні близько 11 тис. бібліотек, багато з них потребують переосмислення

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Бережна: В Україні близько 11 тис. бібліотек, багато з них потребують переосмислення
Фото: Єгор Шуміхін

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна вважає, що бібліотеки мають стати більш функціональними мультидисциплінарними просторами.

"Зараз в Україні є близько 11 тисяч бібліотек, до повномасштабного вторгнення їх було близько 15 тисяч. І це простори, які насправді мали б мати набагато більше ролей і змісту, ніж ті простори, які забезпечують українців читацькою інфраструктурою. Бібліотека може стати простором, який перетворює людину з отримувача культурних послуг на учасника життя громади. Це наша велика візія – зробити бібліотеки таким мультидисциплінарним і більш функціональним простором, ніж традиційно бібліотеки є", – сказала Бережна на заході "Єдність у дії: доступні культурні простори як основа розвитку громад" в четвер в Києві.

Вона зазначила, що уряд дивиться на бібліотеки як на місця, які можуть об'єднувати в собі не лише мешканців громади, а в тому числі і тих людей, які тимчасово проживають в громаді, зокрема ветеранів.

"Ми розуміємо, що виклик є дуже великий, тому що в Україні є досить багато тих бібліотек, які потребують переосмислення і трансформації. Тому ми як уряд розуміємо, що ми державними силами не впораємося самі, ми відверто про це говоримо", – заявила віцепрем'єрка.

Вона нагадала, що в проєкті бюджету наступного року передбачені "безпрецедентні" кошти на книжкову сферу. Зокрема, вперше за дуже довгий час закладені кошти на закупівлю книжок в публічні бібліотеки, а також кошти на закупівлю книжок в шкільні бібліотеки.

Також Бережна підтвердила, що в наступному році в ініціативі підтримку культурного продукту "Тисячовесна" буде програма з підтримки книговидавничої сфери.

"Ми сподіваємося, що народні депутати підтримують збільшення цього бюджету в сфері книжок і книговидавництва", – наголосила віцепрем'єрка.

Серед іншого, Бережна анонсувала презентацію візії того, як мають виглядати бібліотеки в Україні на прикладі двох бібліотек в Рогатині Івано-Франківської області та Білогір'ї Хмельницької області в рамках донорської пілотної ініціативи "Бібліотеки для усіх".

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає 100 млн грн на поповнення бібліотечних фондів.

Стратегія читання передбачає у 2026-28 роках забезпечення доступу до книжок у населених пунктах, в яких відсутні бібліотеки чи книгарні шляхом розвитку нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування, зокрема пересувних бібліотек.

В травні 2023 року керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявляла, що в Україні налічується 12 тис. публічних бібліотек, із яких лише 3-4 тис. активно діють. Також вона розповіла, що в бібліотеках зберігається 160 млн книжок, із яких 52% було видано до 1991 року.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#мінкультури #бібліотеки #позиція #бережна
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