Кабмін погодив встановлення пам'ятника Мазепі на місці демонтованого Леніна в Києві

Кабінет міністрів України погодив встановлення пам'ятника гетьману України Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка в Києві – на місці демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну, повідомляє Міністерство культури України.

"Іван Мазепа – одна з ключових постатей української історії, державотворець, який послідовно відстоював політичну суб'єктність України та підтримував розвиток української культури й освіти. Київ має гідно вшанувати його пам'ять у публічному просторі. Для нас важливо, щоб майбутній пам'ятник з'явився за результатами відкритого конкурсу, із залученням професійної спільноти та з дотриманням усіх необхідних процедур", – цитує віцепрем'єр-міністерку з гуманітарної політики – міністерку культури України Тетяну Бережну пресслужба.

Зазначається, що для визначення вигляду майбутнього пам'ятника проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт.

Зокрема, його організацію забезпечать Мінкультури разом із Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти та Київською міською державною адміністрацією.

Крім того, Мінкультури стане замовником проєктування та виготовлення пам'ятника.

"Встановлення пам'ятника та благоустрій прилеглої території фінансуватимуть із бюджету Києва. Для проєктування та виготовлення пам'ятника також можуть залучати кошти з інших джерел, не заборонених законодавством. Остаточну вартість визначать після проведення конкурсу та затвердження проєктно-кошторисної документації", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у День Конституції оголосив про встановлення погруддя гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській Лаврі, а також ініціював встановлення пам'ятника І.Мазепі на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну.

За словами голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександра Алфьорова, архітектурний конкурс проєктів пам'ятника Мазепі в Києві відбудеться ще в 2026 році.