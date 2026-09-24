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Культура

23 вересня в Києві відбувся закритий показ українського документального фільму The Last Message

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Фінал закритого показу українського документального фільму The Last Message. Кінотеатр «Оскар», Києв, 23.09.2026
Фінал закритого показу українського документального фільму The Last Message. Кінотеатр «Оскар», Києв, 23.09.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Головна героїня картини — американська авторка пісень та співачка українського ходження Келсі Кімберлін — мандрує Україною від західного кордону до майже лінії бойового зіткнення на Донбасі, де похований її двоюрідний брат Андрій Рачок. Він був добровольцем та загинув на початку 2024 року у боях за Авдіївку.

Незадовго до того їм не вдалося поговорити, ця ситуація і дала назву всьому фільму — "Останнє повідомлення". Келсі супроводжують батько та товариші, вони везуть гуманітарні та військові вантажі, розпитують про життя місцевих мешканців. Фільм знятий в стилістиці безпосереднього спостерігання за подіями та іноді може здаватися звичайним набором монологів та інтерв’ю, але в ці моменти автори майстерно ламають телевізійні шаблони та подають ситуації у незвичному світлі.

Більш детально про авторів та нагороди ми писали раніше, тут додамо, що країною виробництва картини є Україна, і музика до неї створювалася та записувалася теж тут. Композитором є відомий джазовий піаніст Юрій Шепета, а звукорежисером виступив також джазовий, але — контрабасист Максим Гладецький. Запис виконувався на потужностях Будинку звукозапису Українського радіо у Києві. Ряд нагород фільм отримав саме за музику та звук.

Прокат картини "Останнє повідомлення" розпочинається вже 24 вересня, проходитиме він в мережі кінотеатрів "Оскар". Результатом роботи є не лише цей окремий фільм. Також на "Ютуб-каналі" артистки є кілька інтерв’ю з відомими українцями (вони побіжно згадувалися в ньому) і кілька відеокліпів, знятих в Україні.

 

#the_last_message #кіно #останнє_повідомлення
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