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Культура

"Подорож до себе" запускає готові маршрути Україною, пілот мандрівки Миколаївщиною вже протестовано

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"Подорож до себе" запускає готові маршрути Україною, пілот мандрівки Миколаївщиною вже протестовано

Національна програма "Подорож до себе. Шляхи відновлення" запускає новий функціонал на платформі dosebe.travel, готові маршрути подорожей Україною, та готує авторські мандрівки, повідомила пресслужба проєкту.

"Запуск готових рішень – туристичних маршрутів – допоможе збалансувати навантаження на популярні дестинаціі та урізноманітнити досвід подорожей", – пояснила голова Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) Наталя Табака, слова якої наведено в повідомленні.

Головна мета цього формату – максимально полегшити планування мандрівок для внутрішніх туристів. Авторськими маршрутами в межах програми ділитимуть лідери думок, підприємці, експерти та команда проєкту.

Табака зазначила, що Миколаївщина як перший напрямок обрано не випадково, оскільки це регіон "з неймовірним потенціалом та людьми, які сьогодні потребують нашої підтримки та уваги".

Перший готовий маршрут розроблено командою програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення" спільно з Управлінням курортів та туризму Миколаївської ОВА, громадами та туристичним бізнесом. Туристам пропонуються піші прогулянки, майстер-класи та знайомство з крафтовими виробниками.

Подорож починається з регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя", далі веде до творчих майстерень, місцевих виноробів та фермерів, а на останок знову до природи на берегах Тилігульського лиману.

У серпні 2026 року разом з командою проєкту маршрут протестували українські впливовці, як-от Євген Клопотенко, Макс Узол та Оля Манько, Євген Синельников, Олександр Терен, Аліна Острозька та Софія Безверха.

Як розповіли у пресслужбі ДАРТ, всі локації таких маршрутів – від місць проживання до локальних виробництв – проходять ґрунтовний відбір командою проєкту, комісією та експертною радою програми, під час якого оцінюється їхня відповідність філософії програми, встановленим критеріям та вимогам законодавства. До програми долучають лише бізнес, який працює легально, сплачує податки та відповідає обов'язковим критеріям програми. На сайті запроваджено спеціальні позначки безбар'єрності, що дозволяє планувати поїздки людям з інвалідністю та маломобільним групам населення.

"У серпні ми запустили платформу dosebe.travel у тестовому режимі як базову MVP-версію (Minimum Viable Product або мінімально життєздатний продукт) . Команда активно працює над її масштабуванням. Тож готові маршрути – перший додатковий функціонал, який ми відкриваємо для користувачів. Готові маршрути з верифікованими учасниками дозволяють подорожувати комфортно і водночас підтримувати локальні бізнеси", – повідомила голова Brand Ukraine Марія Липяцька.

Як повідомлялося, 11 серпня ДАРТ та Brand Ukraine у співпраці з Saatchi&Saatchi Ukraine запустили національну кампанію "До себе через рідне" у межах національної програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення". Практичним продовженням кампанії став сайт, що виконує роль персонального помічника для мандрівників, який допомагає сформувати персоналізований маршрут відновлення залежно від індивідуальних потреб, інтересів та запитів кожного користувача. Платформу розроблено за підтримки Швейцарсько-українського проєкту "Згуртованість та регіональний розвиток України", UCORD, що впроваджується за підтримки Швейцарії NIRAS Sweden AB.

#платформа #маршрути #туризм #дарт
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