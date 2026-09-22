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Культура

Панама доєдналася до Альянсу культурної стійкості – Бережна

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Панама доєдналася до Альянсу культурної стійкості – Бережна
Фото: Мінкультури

До Альянсу культурної стійкості, започаткованого Україною, доєдналася Панама, перша з латиноамериканських країн, повідомила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Посилюємо міжнародну співпрацю у культурній сфері. Панама стала першою країною Латинської Америки, яка приєдналася до Альянсу культурної стійкості", – написала вона у фейсбуці у вівторок.

За її словами, приєднання до Альянсу відкриває можливості для спільної роботи – над захистом спадщини, інституційним розвитком і новими культурними проєктами між Україною та Панамою. "Альянс уже об'єднує 32 учасників – держави, міжнародні організації, донорські та громадські інституції. Приєднання Панами відкриває новий напрям співпраці з країнами Латинської Америки", – зазначила Бережна

"Вітаю Панаму в Альянсі та дякую за готовність працювати разом", – додала Бережна

Альянс культурної стійкості (Cultural Resilience Alliance, CRA) – це міжнародна платформа, ініційована та координована Україною, яка об'єднує уряди різних країн, міжнародні організації, донорські інституції та громадянське суспільство задля захисту, збереження та відновлення культурної спадщини. Заснована у липні 2025р. Україною та Італією.

#співпраця #культура #панама #альянс_культурної_стійкості
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