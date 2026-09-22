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Культура

УІНП проводить електронне обговорення проєкту рекомендацій з проведення загальнонаціональної хвилини мовчання

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Український інститут національної пам'яті УІНП до 11 жовтня проводить електронне обговорення проєкту методичних рекомендацій з проведення загальнонаціональної хвилини мовчання, що мають вирішити суперечливі питання, котрі виникають в громадах під час впровадження та проведення хвилини мовчання.

Про це УІНП повідомив у Фейсбуці у вівторок, зазначивши, що зауваження до варіантів церемоніалу треба надсилати до 11 жовтня на [email protected].

Зазначено, що рекомендації покликані вирішити різноманітні суперечливі питання, котрі виникають в громадах під час впровадження та проведення хвилини мовчання. Рекомендації складаються з 13 розділів, котрі містять практичні рекомендації Інституту для проведення хвилини мовчання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, закладами освіти, культури, музеями, бібліотеками, меморіальними просторами та іншими.

Додатково також розглянуто питання хвилини мовчання під час онлайн заходів та проведення хвилини мовчання в транспортних засобах та в публічних просторах.

Пропозиції, зауваження до пропонованих варіантів церемоніалу просимо надсилати на офіційну електронну адресу УІНП: [email protected] до 11 жовтня 2026 року включно. У темі листа необхідно зазначити "Хвилина мовчання". Форма подачі пропозицій – довільна, але просимо викладати рекомендації чітко та структуровано й обов'язково вказувати, якого саме розділу проєкту методичних рекомендацій чи фрагменту тексту стосуються Ваші пропозиції.

Звіт про результат електронного обговорення буде оприлюднений на сайті Українського інституту національної пам'яті.

Рекомендації з проведення загальнонаціональної хвилини мовчання підготовлено з урахуванням пункту 7 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу" у редакції Закону України від 11 лютого 2026 року № 4783-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вшанування пам'яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації" та Указу президента України від 16 березня 2022 року № 143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

#уінп #хвилина_мовчання
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