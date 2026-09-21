Мінкультури, KSE, УІК та "Книжковий Арсенал" збирають $500 тис. на підтримку малих українських видавництв

Міністерство культури України, KSE Foundation, Український інститут книги (УІК) та "Книжковий Арсенал" запрошують партнерів, меценатів і бізнес долучитися до збору 500 тис. дол на підтримку малих українських видавництв, повідомила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Наша мета – залучити щонайменше $500 тисяч і спрямувати ці кошти на друк нових українських книжок та підтримати видавців і книжкову сферу загалом", – написала Бережна в мережі Facebook.

Вона нагадала, що цього літа внаслідок російських ударів у друкарнях, на складах видавництв і книгарень було знищено понад 13 млн нових українських книжок, а прямі збитки книжкової сфери становлять щонайменше 1,75 млрд грн.

"Для малого видавництва втрата одного накладу може зупинити роботу на місяці. Але саме малі видавництва відкривають нових авторів, працюють зі складними й важливими темами та формують різноманіття сучасної української книжки", – наголосила віцепрем'єрка.

Зазначається, що прийом заявок на гранти відкриється у листопаді 2026 року, і у межах першого відбору планується підтримати щонайменше 20 малих видавництв.

За її словами, грантові кошти покриватимуть перш за все витрати на друк.

"Паралельно Мінкульт працює над системною підтримкою всієї книжкової екосистеми: субсидіями на оренду для книгарень, відновленням державних закупівель книжок для бібліотек, розширенням "єКниги" на нові категорії читачів, а разом із Міністерством економіки – над доступом підприємств книжкової сфери до пільгового кредитування та страхування", – написала Бережна.

Як повідомлялося, в серпні віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляла, що від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано щонайменше 21 атака на об'єкти книжкової сфери.

2 липня 2026 року центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки, внаслідок чого знищено близько 800 тис. книг видавництва BookChef.

У ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйновано видавництво MISON і постраждав офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

1 серпня внаслідок російського обстрілу Харкова були пошкоджені склади видавництва "Ранок", які були місцем зберігання продукції мережі "КнигоЛенд", "ФабулаКнигоманія", READBERRY, Korali books і самого видавництва "Ранок". Зазначалося, що у пожежі згоріли підручники.

Від російського удару в ніч проти 5 серпня по логістичному центру Denka Logistics знищено понад 100 тис. книг видавництва BookChef.

У ніч на 16 серпня внаслідок російського обстрілу Києва постраждали офіси і склади видавництв "Наш Формат", "Лабораторія", BookChef та РМ, розташований біля станції метро "Почайна".

28 серпня засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов повідомив, що від російського обстрілу постраждав склад, де були книги його книгарні, Book.ua та низки видавців. Пізніше стало відомо, що мова йде про видавництва Vivat і "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".