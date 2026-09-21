Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Україна братиме участь у EXPO 2027 у Белграді, генкомісаром буде Бережна

1 хв читати
Додати як джерело
Україна братиме участь у EXPO 2027 у Белграді, генкомісаром буде Бережна
Фото: Мінкультури

Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства економіки та довкілля та Міністерства культури щодо участі України у Всесвітній спеціалізованій виставці  "Експо-2027", яка відбудеться з 15 травня по 15 серпня 2027 року у м. Белграді (Сербія).

Згідно з розпорядженням №932 від 21 вересня, встановлено, що генеральним комісаром національної секції України на виставці є віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

Зазначається, що витрати на заходи, пов'язані з участю України у "Експо-2027", покриваються за рахунок коштів організатора виставки, донорських, спонсорських коштів, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених законодавством.

Як повідомлялося, 13 квітня 2025 року Україна офіційно відкрила свій виставковий простір на EXPO 2025 в Осаці (Японія), генеральною комісаркою Українського павільйону була Тетяна Бережна. За шість місяців український павільйон прийняв понад 3 млн відвідувачів.

У вересня стало відомо, що павільйон України "Не для продажу" ("Not For Sale") на EXPO 2025 здобув срібну нагороду в категорії "Найкраща активація або залучення" (Best Activation or Engagement) на конкурсі World Expolympics.

У листопаді виставка українського павільйону на EXPO 2025 в Японії експонувалася в Києві.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#сербія #виставка #expo
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Міністерство культури України тричі зверталося до Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з листами щодо сприяння у виїзді за кордон заслуженого…

Читати
Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Національний молитовний сніданок-2026 під патронатом президента України відбувся у столиці України в неділю. Як передає кореспондент аген…

Читати
Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди…

Читати