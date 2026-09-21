Мінкультури, PFRU та Культурна платформа Закарпаття запускають проєкт із допомоги громадам з культурними практиками

Міністерство культури України, Програма "Партнерство за сильну Україну" (PFRU) та ГО "Культурна платформа Закарпаття" оголосили про запуск проєкту "Пакети культурних продуктів та послуг для місцевих фахівців і фахівчинь у сфері культури", який має допомогти громадам отримати готові практичні інструменти для роботи з культурною спадщиною та пам'яттю, створення культурного контенту, залучення різних аудиторій і розвитку діалогу та стійкості громад.

Зазначається, що про проєкт оголосили під час Саміту Карпатської інтеграційної ініціативи, що проходив 18-20 вересня.

"Сильна культура в громадах починається зі спроможних людей та інституцій. Проєкт дає фахівцям сфери культури практичні інструменти, які можна використовувати щодня: для роботи зі спадщиною і локальною пам'яттю, створення культурного контенту, залучення різних аудиторій та розвитку діалогу в громаді. Важливо, що ці рішення створюватимуть разом із самими громадами, тестуватимуть у реальних умовах і вдосконалюватимуть на основі їхнього досвіду. Після цього напрацьовані матеріали будуть відкритими для безоплатного використання людям культури по всій Україні. Це практичний внесок у посилення культурної стійкості громад", – цитує віцепрем'єр-міністерку з гуманітарної політики – міністерку культури України Тетяну Бережну пресслужба.

Згідно з повідомленням, у межах проєкту створять три модульні пакети культурних продуктів і послуг для бібліотекарів, працівників центрів надання культурних послуг, працівників музеїв, культурних менеджерів, фахівців організацій громадянського суспільства та інших локальних фахівців і фахівчинь, щоб вони могли легко та швидко планувати й проводити культурні активності у своїх громадах.

Зокрема, "Пам'ять та громадські виставки" – пакет допоможе створювати мобільні виставки, збирати й презентувати історії жителів і жительок, документувати локальну культурну спадщину та вживати першочергових заходів для її збереження; "Культура, знання та цифрова участь" – пакет запропонує доступні практики для створення цифрового контенту, комунікації з аудиторіями, залучення жителів і жительок до онлайн-активностей і співпраці між закладами культури; "Партисипативні мистецтва, діалог та стійкість громад" – пакет міститиме практики для спільної творчості, залучення різних груп жителів і жительок, сприяючи створенню діалогу та кращому розумінню локального досвіду й історії своєї громади.

У кожному такому пакеті фахівці й фахівчині отримають: готові методики та сценарії; інструкції для проведення заходів; матеріали для друку; рекомендації з адаптації, доступності та травмоінформованої роботи; практичні чеклісти, перелік необхідного обладнання тощо.

У відомстві розповіли, що у межах проєкту через відкритий конкурс відберуть 10 територіальних громад із Чернігівської, Херсонської, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

До участі також зможуть долучитися організації, які переміщені із цих регіонів і нині працюють в інших областях України.

"Кожна з 10 пілотних громад отримає технічне обладнання відповідно до визначених потреб. Воно допоможе місцевим командам створювати культурний цифровий контент, залучати жителів і жительок та випробовувати нові формати", – йдеться в повідомленні.