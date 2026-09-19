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Культура

Україна підписала Конвенцію Ради Європи про спільне виробництво серіалів – Бережна

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Україна підписала Конвенцію Ради Європи про спільне виробництво серіалів – Бережна
Фото: Pixabay

Україна підписала Конвенцію Ради Європи про спільне виробництво аудіовізуальних творів у формі серіалів, повідомила віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Це важливий крок до інтеграції України в європейський культурний та аудіовізуальний простір. Вперше врегульовуємо копродукцію серіалів. Документ підписали під час Карпатського інтеграційного саміту. Для української індустрії це нові можливості створювати серіали разом із європейськими партнерами, залучати міжнародне фінансування та виходити на нові ринки", – написала Бережна в соцмережі Facebook.

Вона наголосила, що Конвенція дає можливість отримувати статус офіційної копродукції та гарантує частку прав на створений продукт і доходів від його використання. Документ також встановлює гнучкі умови фінансової участі – мінімальний внесок партнера в багатосторонніх копродукціях може бути незначним, що відкриває більше можливостей для участі українських команд у великих міжнародних проєктах.

"Працюємо, щоб українські історії більше бачили у світі. А наші продюсери й творчі команди – отримали більше можливостей створювати міжнародні проєкти та знаходити нові аудиторії", – резюмувала Бережна.

Як повідомлялося, в листопаді 2021 року міністр культури України та генеральний секретар Ради Європи у Страсбурзі підписали оновлену Конвенцію Ради Європи про спільне кіновиробництво.

Зазначалося, що в оновленій конвенції розширено сферу її застосування й відкрито можливість для приєднання держав, які не входять до складу Ради Європи. Також змінено мінімальну (5% замість 10%) та максимальну (80% замість 70%) частки участі кожного співвиробника для більш гнучкого вибору продюсерами, водночас забезпечено можливість національним органам заборонити або обмежити доступ до національних схем державної підтримки співвиробництва, якщо його частка менша за 20% або обмежується лише фінансовим внеском. У двосторонньому спільному виробництві мінімальна частка участі зменшується до 10% (замість 20%), а максимальна зростає до 90% (замість 80%).

У червні 2024 року Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Ради Європи про спільне кінематографічне виробництво.

#серіали #підписання #виробництво #конвенція
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