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Культура

У Львові перепоховали матір дружини глави ОУН Мельника Марію Федак

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У Львові перепоховали матір дружини глави ОУН Мельника Марію Федак
Фото: https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.officia

Останки діячки українського жіночого та просвітницького руху Марії Федак, ексгумовані в Люксембурзі, перепоховали на Личаківському цвинтарі у Львові, поруч із могилою її чоловіка Степана Федака.

Марія Федак – матір Софії Федак-Мельник, дружини голови Організації українських націоналістів (1938-64) Андрія Мельника.

"До Львова назавжди повернулася Марія Федак – діячка українського жіночого та просвітницького руху, яка багато років працювала для нашої держави. Провести її в останню путь прийшли десятки людей. Марія Федак була активною учасницею українського жіночого руху, займалася благодійністю, підтримувала студентську молодь та українське громадське життя", – написав очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в мережі Facebook.

Він додав, що Федак була важливою постаттю українського громадського і просвітницького руху свого часу.

"Через загрозу радянських репресій вона була змушена залишити Україну. Померла у Люксембурзі. Сьогодні, через десятиліття, Марія Федак повернулася додому. Відтепер вона спочиватиме на полі №49 Личаківського цвинтаря поруч зі своїм чоловіком Степаном Федаком", – додав очільник ОВА.

Як повідомлялося, 25 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) було здійснено два перепоховання видатних борців за незалежність України у 20 ст. та членів їхніх сімей – голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#федак #львів #перепоховання
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