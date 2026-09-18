У Києві відкрилася виставка живопису династії Красних – Ольхових

Називається вона "У просторі і часі" та розташована в залах Музею сучасного мистецтва України. Виставка є продовженням проекту "Сімейні цінності – Родинні зв’язки": тут представлено роботи п’ятьох художників, представників трьох поколінь однієї сім’ї.

Найбільше робіт подружньої пари — Тетяни Красної та Олександра Ольхова (були присутні на відкритті) — та їх доньки Марини Ольхової. Менше картин батьків Тетяни: Івана Красного та Слави Лівшиць. Майже всі полотна є пейзажами, вони виконані в різних техніках.

Виставка працюватиме до 25 жовтня.