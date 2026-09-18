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Культура

У Києві відкрилася виставка живопису династії Красних – Ольхових

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Відкриття виставки живопису династії Красних – Ольхових "У просторі і часі". Музей сучасного мистецтва України, Київ, 17.09.2026
Відкриття виставки живопису династії Красних – Ольхових "У просторі і часі". Музей сучасного мистецтва України, Київ, 17.09.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Називається вона "У просторі і часі" та розташована в залах Музею сучасного мистецтва України. Виставка є продовженням проекту "Сімейні цінності – Родинні зв’язки": тут представлено роботи п’ятьох художників, представників трьох поколінь однієї сім’ї.

Найбільше робіт подружньої пари — Тетяни Красної та Олександра Ольхова (були присутні на відкритті) — та їх доньки Марини Ольхової. Менше картин батьків Тетяни: Івана Красного та Слави Лівшиць. Майже всі полотна є пейзажами, вони виконані в різних техніках.

Виставка працюватиме до 25 жовтня.

Відкриття виставки живопису династії Красних – Ольхових "У просторі і часі". Музей сучасного мистецтва України, Київ, 17.09.2026

#живопис #музей_сучасного_мистецтва_україни #виставка
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