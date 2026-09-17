Всеукраїнський проєкт ZooZoom втретє представили у Нацмузеї декоративного мистецтва України

В Національному музеї декоративного мистецтва України втретє проходить всеукраїнський виставково-мистецький проєкт ZooZoom, реалізований у співпраці з мистецьким простором "ЦеГлинаАрт", передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

До участі у проєкті з темою "Птахи України" запрошено художників-керамістів з усіх регіонів країни. В цілому в експозиції роботи 49 авторів, як знаних майстрів, як-от Володимир Хижинський, Олеся Дворак-Галік, Ірина Вештак-Остроменська, Марина Кривонос, так і студентів творчих вишів. Також на виставці вперше, на знак вшанування пам'яті, представили твори художників-керамістів, які брали участь у попередніх проєктах, але, на жаль, покинули цей світ.

"Мене вражає стійкість наших митців, які працюють попри важкі часи, адже переважна більшість готували свої роботи спеціально для цієї виставки. Мене тішить, що нам вдалося показати різні напрямки творчості: від наївного мистецтва, опішнянської кераміки до сучасних робіт. ZooZoom III – це не лише художня виставка, а простір творчого діалогу між поколіннями митців, музейною колекцією та сучасним мистецтвом", – зазначила одна із кураторів проєкту Олеся Дворак-Галік.

Організатори зазначають, що птах у культурній традиції України завжди був чимось значно більшим, ніж просто образом живої природи. Він уособлює свободу, духовне піднесення, зв'язок земного і небесного, є вісником весни, відродження та продовження життя.

До представленої в музеї експозиції увійшли керамічні скульптури, декоративний та функціональний посуд, дрібна пластика, пласти, настінні композиції, артоб'єкти та інсталяції, щоб відтворює розмаїття авторських інтерпретацій цієї теми. Наприклад, Наталія Антипіна створила свою роботу "Реквієм" з частин антикварної порцеляни, яку вона зібрала на столичній Почайній після руйнації ринку.

ZooZoom III є продовженням однойменного всеукраїнського виставкового проєкту, витоки якого сягають музейного проєкту "Aqva vita від гончарних красенів" (2016-2017). У 2019 ZooZoom I був присвячений зооморфній пластиці в сучасній кераміці, у 2023-му митці через зооморфну пластику осмислювали стійкість, мужність і незламність українського суспільства. Третій проєкт логічно продовжує цю традицію, звертаючись уже до образу птаха – символу життя, свободи, оновлення та духовної сили.

Кураторами проєкту виступили Ксенія Башуцька з виставкового відділу Національного музею декоративного мистецтва України та Олеся Дворак-Галік із "ЦеГлинаАрт". Виставка проходить до 18 жовтня 2026 року.

Фото: Оксана Гришина