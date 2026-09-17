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Культура

Ірландія відмовляється від участі в "Євробаченні-2027" через Ізраїль

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Ірландія відмовляється від участі в "Євробаченні-2027" через Ізраїль

Ірландська телерадіокомпанія Raidio Teilifis Eireann (RTE) заявила, що країна не братиме участі в щорічному музичному конкурсі "Євробачення" й відмовляється від його трансляції у 2027 році на знак протесту проти дій Ізраїлю в Секторі Гази.

"Ірландія не братиме участі в пісенному конкурсі "Євробачення". Телерадіокомпанія не транслюватиме його", – ідеться в заяві телерадіокомпанії.

У RTE зазначили, що їхня позиція зумовлена "загибеллю людей і гуманітарною кризою в Секторі Гази".

Директор "Євробачення" Мартін Грін заявив, що Європейська мовна спілка (ЄМС) шкодує про рішення Ірландії, однак додав, що "повністю його поважає". Грін також висловив сподівання, що країна повернеться до участі в майбутньому.

У серпні нідерландська телерадіокомпанія AVROTROS відмовилася від трансляції пісенного конкурсу.

"Цей захід більше не можна вважати нейтральним, оскільки в ньому бере участь держава, залучена до великомасштабного воєнного конфлікту", – ішлося в заяві AVROTROS.

Водночас поки що невідомо, чи візьмуть Нідерланди участь у конкурсі під егідою іншої телерадіокомпанії.

У 2026 році Ірландія та Нідерланди вже бойкотували захід разом з Ісландією, Іспанією та Словенією. Тоді низка країн закликала ЄМС відсторонити Ізраїль від "Євробачення" через його залученість до конфлікту на Близькому Сході. Однак організатори залишили цю країну в списку учасників.

Тоді на знак протесту п'ять країн відмовилися брати участь у "Євробаченні", що стало найбільшим бойкотом за всю 70-річну історію заходу.

Росію відсторонили від участі в пісенному конкурсі 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Півфінали відбудуться 11 і 13 травня, фінал – 15 травня.

#євробачення #відмова #участь #ірландія
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