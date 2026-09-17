Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Україна та Велика Британія створили спільну Комісію з питань культури

2 хв читати
Додати як джерело
Україна та Велика Британія створили спільну Комісію з питань культури
Фото: Мінкультури

У Лондоні віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна та державний міністр Департаменту цифровізації, культури, медіа та спорту Великої Британії Іан Мюррей підписали спільну домовленість про утворення Українсько-британської комісії з питань культури.

"Комісія стане платформою для системного розвитку двостороннього культурного співробітництва, обміну досвідом і найкращими практиками, визначення спільних пріоритетів та реалізації культурних проєктів у межах сторічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії", – йдеться в повідомленні Міністерства культури.

Очікується, що Комісія стане можливістю системно розвивати співпрацю між країнами та реалізовувати важливі культурні проєкти.

Комісію очолюватимуть представники урядових органів, відповідальних за культурну політику України та Сполученого Королівства.

Ключовими членами Комісії з української сторони визначено державну установу "Український інститут", з британської – Британську Раду.

Засідання Комісії планується проводити щорічно, почергово в Україні та Сполученому Королівстві. 

Серед іншого Бережна висловила вдячність британській стороні за послідовну та вагому підтримку української культури від початку повномасштабної війни.

"Загальний обсяг фінансової підтримки сфери культури України через Міністерство культури становить £2,8 млн, зокрема £2 млн для підтримки українських культурних організацій та реалізації пріоритетів Українсько-британської культурної комісії й цілей 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією та додаткові £800 тис.на українську спадщину та пілотний проєкт із Музеєм Шевченка", – йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили подальшу взаємодію у сфері культури та збереження культурної спадщини України. Окрему увагу приділили міжнародним культурним проєктам, зокрема експозиції "Sacred Treasures from Kyiv" у Музеї Вікторії та Альберта.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#культура #комісія #британія #бережна
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Міністерство культури України тричі зверталося до Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з листами щодо сприяння у виїзді за кордон заслуженого…

Читати
Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Національний молитовний сніданок-2026 під патронатом президента України відбувся у столиці України в неділю. Як передає кореспондент аген…

Читати
Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди…

Читати