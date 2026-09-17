Україна та Велика Британія створили спільну Комісію з питань культури

У Лондоні віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна та державний міністр Департаменту цифровізації, культури, медіа та спорту Великої Британії Іан Мюррей підписали спільну домовленість про утворення Українсько-британської комісії з питань культури.

"Комісія стане платформою для системного розвитку двостороннього культурного співробітництва, обміну досвідом і найкращими практиками, визначення спільних пріоритетів та реалізації культурних проєктів у межах сторічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії", – йдеться в повідомленні Міністерства культури.

Очікується, що Комісія стане можливістю системно розвивати співпрацю між країнами та реалізовувати важливі культурні проєкти.

Комісію очолюватимуть представники урядових органів, відповідальних за культурну політику України та Сполученого Королівства.

Ключовими членами Комісії з української сторони визначено державну установу "Український інститут", з британської – Британську Раду.

Засідання Комісії планується проводити щорічно, почергово в Україні та Сполученому Королівстві.

Серед іншого Бережна висловила вдячність британській стороні за послідовну та вагому підтримку української культури від початку повномасштабної війни.

"Загальний обсяг фінансової підтримки сфери культури України через Міністерство культури становить £2,8 млн, зокрема £2 млн для підтримки українських культурних організацій та реалізації пріоритетів Українсько-британської культурної комісії й цілей 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією та додаткові £800 тис.на українську спадщину та пілотний проєкт із Музеєм Шевченка", – йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили подальшу взаємодію у сфері культури та збереження культурної спадщини України. Окрему увагу приділили міжнародним культурним проєктам, зокрема експозиції "Sacred Treasures from Kyiv" у Музеї Вікторії та Альберта.