Прем'єра рок-опери про Василя Сліпака відбудеться у жовтні в Києві

Прем'єра повної сценічної версії рок-опери "Міф про козака Василя Сліпака", присвяченої всесвітньо відомому українському оперному співаку та добровольцю Василю Сліпаку, відбудеться 16 жовтня у Будинку кіно в Києві.

Проєкт презентували автор рок-опери, композитор Ігор Роман, науковці, митці та громадські діячі в четвер у Києві.

За словами журналіста і співзасновника "Громадського радіо" Андрія Куликова, автор рок-опери, композитор Ігор Роман, який походить із Горлівки Донецької області, спочатку працював над мюзиклом "Життя та неймовірні пригоди та мандри козака Василя Сліпака", який згодом переріс у рок-оперу "Міф про козака Василя Сліпака". На його думаку, попри зміну формату, тема мандрів і пригод головного героя збереглася в новому творі.

"У 10-ту річницю загибелі Василя Сліпака ми маємо зробити так, щоб таку неймовірну постать українці і весь світ не забували", – сказав автор рок-опери Ігор Роман.

За його словами, нова постановка стане першою повною сценічною версією рок-опери. Вона передбачає розширений оркестровий склад, сценографію та хореографію за участю балетної групи Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Григорія Верьовки.

Професорка Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександра Ляшенко наголосила, що подібні мистецькі проєкти відіграють важливу роль у формуванні національної пам'яті та суспільної стійкості.

"Національне пам'ятування саме в такий спосіб може бути способом створення безпекового капіталу країни", – зазначила вона.

Народна артистка України Світлана Мирвода вважає, що формат рок-опери здатен привернути увагу ширшої аудиторії до постаті Сліпака.

"Мені здається, що автор зробив досить вдало. Хай це буде міф, але таким чином пізнають і саму постать Василя Сліпака чим більше людей", – сказала вона.

Журналіст і автор документального фільму "На уходах" Олег Климчук підкреслив значення культурних ініціатив для збереження пам'яті про полеглих захисників України.

"Люди повинні, українці повинні пам'ятати цю війну, пам'ятати через наших героїв", – сказав він.

"Коли ми з моїм колегою Євгеном Медовиченком, режисером, почали працювати, задумуватися над темою долі українців, які виїхали з цієї землі з різних причин, хто з політичних, хто з економічних, ми розуміли, що є постаті, є люди, які повертаються сюди і віддають, можливо, якийсь борг," – згадав Олег Климчук.

Андрій Куликов повідомив, що прем'єру повної версії рок-опери "Міф про козака Василя Сліпака", яка відбудеться 16 жовтня у Будинку кіно, буде записано для трансляції на одному із загальноукраїнських телеканалів. За його словами, це перший подібний проєкт.

Як повідомлялося під час презентації, рок-опера "Міф про козака Василя Сліпака" присвячена життю і долі українського оперного співака, соліста Паризької національної опери Василя Сліпака. Після початку російської агресії він активно підтримував українських військових і згодом добровольцем вирушив на фронт. Сліпак загинув від кулі снайпера поблизу Луганського на Донеччині 29 червня 2016 року.

За мужність і самопожертву йому посмертно присвоєно звання Героя України. Постать Сліпака стала одним із символів поєднання української культури та боротьби за незалежність держави. Саме цій історії присвячена рок-опера, автори якої прагнуть через сучасну музичну форму розповісти про життя, творчість і бойовий шлях співака новому поколінню українців.