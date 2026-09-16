Український Оскарівський Комітет оголосив фільм, який представить Україну на 99-й премії "Оскар"

Український Оскарівський Комітет обрав фільм "Сліди" режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк фільмом-претендентом від України на 99-ту премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм", повідомляє пресслужба комітету в соцмережі Facebook.

"Цьогорічний вибір не був простим – у відборі були представлені сильні й гідні роботи, кожна з яких по-своєму говорить про Україну та досвід, який ми сьогодні проживаємо. Ми дуже сподіваємось, що вони зможуть гідно конкурувати і в інших категоріях Премії. "Сліди" – чесний і глибокий документальний фільм про досвід, який надзвичайно складно проговорювати, та про силу жінок, які знаходять у собі сміливість не мовчати. Попри надзвичайну складність теми, фільм знаходить делікатну й виразну кіномову, яка не відштовхує глядача, а дає можливість наблизитися до героїнь, почути їх і співпереживати їм. Через їхні особисті історії стрічка говорить про гідність, солідарність, відновлення та справедливість", – зазначається в повідомленні.

Документальний фільм "Сліди" розповідає про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство та тортури, вчинені під час російської агресії. Виходячи далеко за межі прямого фіксування воєнних злочинів, фільм зосереджується на спільноті вцілілих жінок, які відмовляються мовчати про пережите. Через історію Ірини Довгань – колишньої полонянки, яка стала активісткою і документує свідчення постраждалих жінок на деокупованих територіях України, фільм створює колективний портрет травми, водночас відкриваючи простір для відновлення. Через силу солідарності жінок, які стоять пліч-о-пліч, фільм пропонує глибоке осмислення можливості надії посеред руйнівних слідів війни.

Фільм отримав низку нагород на престижних світових кінофестивалях, серед яких Berlinale, Movies That Matter у Гаазі, Millenium Docs Against Gravity, а також потрапив до топ-20 фільмів глядацьких фаворитів документального фестивалю в Торонто Hot Docs. Українська прем'єра відбулась на Docudays UA.

"Обрання нашого документального фільму "СЛІДИ" для представлення України на 99-й премії "Оскар" – це неймовірна честь і відповідальність. Але передусім – це можливість привернути увагу світу до злочинів сексуального насильства й катувань, вчинених російськими окупантами, і зробити гучнішими голоси жінок, які відмовилися мовчати про пережите", – сказала режисерка фільму Аліса Коваленко.

Загалом у 2026 році на участь у національному відборі було подано 8 фільмів. Рішення про визначення фільму-претендента від України ухвалив Український Оскарівський Комітет у складі 12 осіб.

15 фільмів, що увійдуть до шортліста міжнародної премії в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм", буде оголошено 15 грудня 2026 року. П'ять фільмів-номінантів у категорії стануть відомі 21 січня 2027 року. А церемонія вручення 99-ї премії "Оскар" відбудеться 14 березня 2027 року.

Як повідомлялося, 22 січня Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 98-му премію "Оскар", українські стрічки не потрапили до переліку.

Стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го – "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го – "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го – "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го – "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го – "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.