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Культура

Під час російської атаки знищено склад з реквізитом студії "Квартал 95"

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Під час російської атаки знищено склад з реквізитом студії "Квартал 95"
Фото: ДСНС Києва

Складське приміщення, де зберігався реквізит студії "Квартал 95", знищено внаслідок чергової атаки російських безпілотників.

"Разом з ним ми втратили велику кількість декорацій, костюмів та речей, які протягом 20 років були частиною наших концертів, телевізійних шоу, фільмів і серіалів. Для когось це просто речі. Для нас – частина великої історії "Кварталу". За кожною декорацією, костюмом чи предметом реквізиту – робота команди, зйомки, репетиції та десятки історій, які ми створювали разом із нашими глядачами", – повідомляє пресслужба студії в соцмережі Facebook у середу.

При цьому зазначається, що постраждалих внаслідок удару немає.

На місці працюють підрозділи ДСНС.

"Російська зброя може знищити майно. Але вона не може зупинити нас. Ми продовжуємо працювати, писати нові жарти та допомагати українським захисникам. Усі заплановані концерти відбудуться. З реквізитом чи без нього. 17 жовтня зустрінемося з глядачами на телезйомці нового благодійного концерту. Бо сміх сьогодні – це теж про життя. Про життя, яке триває попри все", – наголосили в студії.

#склад #удар #студія #квартал_95
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