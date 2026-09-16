Проєкт держбюджету-2027 передбачає 15 млрд грн фінансування Мінкультури

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає зменшення на 1,1 млрд грн, або 7%, фінансування Міністерства культури, порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування програм Мінкультури передбачено 15,018 млрд грн, з яких: керівництво та управління у сфері культури – 357,8 млн грн; ініціатива підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" – 5,4 млрд грн; фінансова підтримка національних театрів – 1,5 млрд грн; фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій – 928,2 млн грн; державна підтримка діячів культури і мистецтва – 48 млн грн; забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів – 425,3 млн грн; підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва – 2,2 млрд грн; забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів – 1,5 млрд грн.

Також на програми: надання фінансової підтримки державному некомерційному товариству "Кримський дім" передбачається 5,8 млн грн; збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках – 980,5 млн грн; забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі – 667,6 млн грн.

Крім того, на Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти передбачається 30 млн грн; на Державне агентство України з питань кіно – 432,7 млн грн; на Державне агентство розвитку туризму України – 28,6 млн грн.

Варто зазначити, що впродовж 2026 року зі сфери Міністерства культури було виведено Державний комітет телебачення і радіомовлення України, через який фінансувався Суспільний мовник, фінансування національного телемарафону та іномовленням, а також Український інститут національної пам'яті (УІНП). В той же час, до Мінкультури повернули Державне агентство розвитку туризму. Ці зміни відображені у проєкті держбюджету на 2027 рік.

Згідно з пояснювальною запискою, у проєкті держбюджету-2027 загальні видатки на культуру та медіапростір передбачено в обсязі 16,9 млрд грн.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 16,2 млрд грн фінансування Мінкультури.

Держбюджет-2024 передбачав 10,3 млрд грн на фінансування сфери культури та інформаційної політики, держбюджет-2025 – 11,2 млрд грн.