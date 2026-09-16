Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 15% фінансування Держетнополітики

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 9,6 млн грн або 15% фінансування Державної служби з етнополітики і свободи совісті, порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування Держетнополітики передбачається 73,6 млн грн, з яких 48,4 млн грн – на керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті і 25,2 млн грн – на реалізацію прав і свобод національних меншин (спільнот) та корінних народів України.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 64 млн грн фінансування Держетнополітики, що співставно з бюджетом на 2025 рік.

У червні 2026 року голова ДЕСС Віктор Єленський заявив, що розраховує на створення обласних структур Держетнополітики і заявляє про необхідність збільшення штату центрального апарату Служби.