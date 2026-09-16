Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 15% фінансування Держетнополітики

1 хв читати
Додати як джерело
Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 15% фінансування Держетнополітики

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 9,6 млн грн або 15% фінансування Державної служби з етнополітики і свободи совісті, порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування Держетнополітики передбачається 73,6 млн грн, з яких 48,4 млн грн – на керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті і 25,2 млн грн – на реалізацію прав і свобод національних меншин (спільнот) та корінних народів України.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 64 млн грн фінансування Держетнополітики, що співставно з бюджетом на 2025 рік.

У червні 2026 року голова ДЕСС Віктор Єленський заявив, що розраховує на створення обласних структур Держетнополітики і заявляє про необхідність збільшення штату центрального апарату Служби.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#фінансування #держетнополітики
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Міністерство культури України тричі зверталося до Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з листами щодо сприяння у виїзді за кордон заслуженого…

Читати
Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Національний молитовний сніданок-2026 під патронатом президента України відбувся у столиці України в неділю. Як передає кореспондент аген…

Читати
Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди…

Читати