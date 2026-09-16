Виставка Анатолія Криволапа відкрилася в Києві 15 вересня

Приурочена вона до ювілею митця — 11 вересня йому виповнилося 80 років. Експозицію розташовано в дальніх залах лівого крила на другому поверсі Національного музею «Київська картинна галерея».

Виставка має назву «Світло і колір» і охоплює останні двадцять п’ять років творчості автора. Анатолій Криволап є лауреатом Шевченківської премії 2012 року, а минулого року отримав від Президента звання Національна легенда України.

Він є одним з найдорожчих вітчизняних художників. Більшість робіт на виставці показані вперше.

Анатолій Криволап на відкритті своєї виставки «Світло і колір». Національний музей «Київська картинна галерея», Київ, 15.09.2026