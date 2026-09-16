Зеленський уповноважив Бережну на підписання Конвенції Ради Європи про спільне виробництво серіалів

Президент України Володимир Зеленський уповноважив віцепрем'єр-міністерку України з гуманітарної політики України – міністерку культури України Тетяну Бережну на підписання Конвенції Ради Європи про спільне виробництво аудіовізуальних творів у формі серіалів, йдеться в розпорядженні глави держави №109 від 16 вересня.

Конвенція Ради Європи про спільне виробництво аудіовізуальних творів у формі серіалів спрямована на спрощення міжнародної кооперації, фінансування та створення багатосерійних проєктів між європейськими країнами.

Як повідомлялося, в листопаді 2021 року міністр культури України та генеральний секретар Ради Європи у Страсбурзі підписали оновлену Конвенцію Ради Європи про спільне кіновиробництво.

Зазначалося, що в оновленій конвенції розширено сферу її застосування й відкрито можливість для приєднання держав, які не входять до складу Ради Європи. Також змінено мінімальну (5% замість 10%) та максимальну (80% замість 70%) частки участі кожного співвиробника для більш гнучкого вибору продюсерами, водночас забезпечено можливість національним органам заборонити або обмежити доступ до національних схем державної підтримки співвиробництва, якщо його частка менша за 20% або обмежується лише фінансовим внеском. У двосторонньому спільному виробництві мінімальна частка участі зменшується до 10% (замість 20%), а максимальна зростає до 90% (замість 80%).

У червні 2024 року Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Ради Європи про спільне кінематографічне виробництво.