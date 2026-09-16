Зеленський призначив гранти молодим кінематографістам на понад 3,8 млн грн

Президент України Володимир Зеленський призначив гранти молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проєктів на загальну суму 3 млн 823 тис. 282 грн.

Відповідне розпорядження №110/2026-рп оприлюднено на сайті президента у середу.

Грант у розмірі 1 млн 523 тис. 500 грн призначено режисерці Маргариті Лукіч для створення ігрового короткометражного фільму "Відверта Оля" на базі ТОВ "Сучасне Українське Кіно".

Режисерка Софія Поліщук отримала 1 млн 300 тис. грн на створення ігрового короткометражного фільму "Обійми мене" на базі ТОВ "РІАЛ ПІКЧЕРС".

Ще 999 тис. 782 грн гранту призначено режисерці Олександрі Коноплі для створення ігрового короткометражного фільму "Мій маленький ляльковий дім" на базі ТОВ "Сучасне Українське Кіно".