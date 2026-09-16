Зеленський присудив Держпремію ім. Довженка творчому колективу фільму "Пісні землі, що повільно горить"

Президент України Володимир Зеленський присудив Державну премію України імені Олександра Довженка 2026 року творчому колективу повнометражного документального фільму "Пісні землі, що повільно горить".
Відповідний указ №935/2026 оприлюднено на сайті президента у середу.
Премію присуджено режисерці Ользі Журбі, операторам Михайлу Любарському, Володимиру Усику та Вячеславу Цвєткову, а також композитору Ярославу Татарченку.
Розмір Державної премії України імені Олександра Довженка у 2026 році встановлено на рівні 200 тис. грн.