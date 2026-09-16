Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Зеленський присудив Держпремію ім. Довженка творчому колективу фільму "Пісні землі, що повільно горить"

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський присудив Держпремію ім. Довженка творчому колективу фільму "Пісні землі, що повільно горить"

Президент України Володимир Зеленський присудив Державну премію України імені Олександра Довженка 2026 року творчому колективу повнометражного документального фільму "Пісні землі, що повільно горить".

Відповідний указ №935/2026 оприлюднено на сайті президента у середу.

Премію присуджено режисерці Ользі Журбі, операторам Михайлу Любарському, Володимиру Усику та Вячеславу Цвєткову, а також композитору Ярославу Татарченку.

Розмір Державної премії України імені Олександра Довженка у 2026 році встановлено на рівні 200 тис. грн.

#премія #фільм #зеленський
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Міністерство культури України тричі зверталося до Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з листами щодо сприяння у виїзді за кордон заслуженого…

Читати
Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Національний молитовний сніданок-2026 під патронатом президента України відбувся у столиці України в неділю. Як передає кореспондент аген…

Читати
Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди…

Читати
У "Тисячовесні-2026" в сучасній музиці перемогли проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro

У "Тисячовесні-2026" в сучасній музиці перемогли проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти. Загало…

Читати