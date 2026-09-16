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Культура

Мінкультури внесло російського актора і режисера Галкіна до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

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Мінкультури внесло російського актора і режисера Галкіна до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури України внесло російського актора і кінорежисера Бориса Галкіна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказами відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшов: радянський і російський актор, кінорежисер і сценарист Борис Галкін.

Зазначається, що він своїми заявами підтримує агресію проти України та окупацію українських територій державою-агресором (державою-окупантом).

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 262 особи.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури внесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, у 2024 році – 23 росіян, а у 2025 році – 11 росіян.

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Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#актор #рф #мінкульт
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