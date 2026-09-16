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Культура

Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 3,5% фінансування УКФ

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Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 3,5% фінансування УКФ

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 14,5 млн грн або 3,5% фінансування Українського культурного фонду (УКФ), порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування Культурного фонду закладено 425,3 млн грн.

У пояснювальній записці йдеться, що на реалізацію проектів УКФ із загальної суми передбачається 343,1 млн грн.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 410,8 млн грн фінансування Українського культурного фонду.

У державному бюджеті на 2024 рік на УКФ передбачалося 215,7 млн грн, а в держбюджеті-2025 – 250,7 млн грн.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#держбюджет #укф
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