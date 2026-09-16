Петиція до Кабміну про обмеження трансляції турецьких серіалів в Україні набрала лише 58 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом обмежити трансляцію турецьких серіалів на території України, зокрема на телебаченні та медіаплатформах, не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 15 червня і станом на 16 вересня вона набрала лише 58 голосів із 25 тис. необхідних.

"На сьогодні значна частина телевізійного ефіру заповнюється іноземним серіальним контентом, зокрема турецького виробництва. Це призводить до зменшення попиту на українські серіали, фільми та телевізійні проєкти, що негативно впливає на розвиток вітчизняної кіноіндустрії та культурного простору", – йшлося в петиції.

У зв'язку з цим, автор петиції пропонував: встановити квоти на показ українського серіального контенту в телеефірі; надати додаткову державну підтримку виробництву українських серіалів та фільмів; обмежити частку іноземного серіального контенту в телевізійному мовленні; сприяти популяризації українських культурних та історичних проєктів.