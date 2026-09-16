Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 107% фінансування Держкіно

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 106,8% фінансування Державного агентства з питань кіно, порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування Держкіно закладено 432,7 млн грн, з яких 38,7 млн грн на керівництво та управління у сфері кінематографії і 394 млн грн – на державну підтримку кінематографії (в 2026 році – 173,6 млн грн).

У пояснювальній записці йдеться, що 334,3 млн грн с передбачається на створення та розповсюдження національних фільмів.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 209,2 млн грн фінансування Державного агентства кіно, що співставно з бюджетом 2025 року.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявляв, що передбачені на 2026 рік кошти на сферу кіно не дозволять взагалі фінансувати кінематограф.