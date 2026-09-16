Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 134% фінансування УІК і кошти на компенсацію оренди книгарням

1 хв читати
Додати як джерело
Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 134% фінансування УІК і кошти на компенсацію оренди книгарням

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 134,3% фінансування Українського інституту книги (УІК), порівняно з 2026 роком, зокрема закладено 272,3 млн грн на компенсацію оренди для книгарень.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі закладено 667,6 млн грн, що на 382,7 млн грн більше, ніж в поточному році.

У пояснювальній записці значиться, що на наступний рік планується передбачити 190 млн грн на реалізацію програм надання громадянам України державної допомоги на придбання книг ("єКнига"), 100 млн грн – на поповнення бібліотечних фондів, а також 272,3 млн грн – на надання державної підтримки для відшкодування витрат на оренду нерухомого майна, що використовується як спеціалізований магазин для торгівлі книгами – 272,3 млн грн.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 284,9 млн грн фінансування програм Українського інституту книги.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#держбюджет #книги #уік
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Міністерство культури України тричі зверталося до Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з листами щодо сприяння у виїзді за кордон заслуженого…

Читати
Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Національний молитовний сніданок-2026 під патронатом президента України відбувся у столиці України в неділю. Як передає кореспондент аген…

Читати
Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди…

Читати
У "Тисячовесні-2026" в сучасній музиці перемогли проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro

У "Тисячовесні-2026" в сучасній музиці перемогли проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти. Загало…

Читати