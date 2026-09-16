Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 134% фінансування УІК і кошти на компенсацію оренди книгарням

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 134,3% фінансування Українського інституту книги (УІК), порівняно з 2026 роком, зокрема закладено 272,3 млн грн на компенсацію оренди для книгарень.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі закладено 667,6 млн грн, що на 382,7 млн грн більше, ніж в поточному році.

У пояснювальній записці значиться, що на наступний рік планується передбачити 190 млн грн на реалізацію програм надання громадянам України державної допомоги на придбання книг ("єКнига"), 100 млн грн – на поповнення бібліотечних фондів, а також 272,3 млн грн – на надання державної підтримки для відшкодування витрат на оренду нерухомого майна, що використовується як спеціалізований магазин для торгівлі книгами – 272,3 млн грн.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 284,9 млн грн фінансування програм Українського інституту книги.