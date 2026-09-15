"Суспільне" розпочало приймання заявок на нацвідбір на "Євробаченні-2027"

Суспільне мовлення розпочало приймання заявок на національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2027", який відбудеться у місті Бурґас (Болгарія).

"Подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада 2026 року включно. Визначення переможця відбудеться у лютому 2027 року. Формат буде розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

Участь у нацвідборі можуть взяти артисти, які станом на 3 травня 2027 року досягнуть 18-річного віку; подати заявку на участь можуть як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6 осіб; вимогами відбору передбачений хронометраж пісні до 3-х хвилин; до участі допускаються оригінальні пісні, створені без використання інших творів; пісня, яка претендує на участь в нацвідборі, має бути такою, що раніше не оприлюднювалася та не виконувалася публічно; кількість поданих пісень від одного учасника – не обмежена; допускається подання демоверсій.

Крім того, учасники українського нацвідбору не можуть брати участі у відборах, що проводять інші країни-учасниці конкурсу.

"За результатами загальнонаціонального попереднього відбору буде сформовано лонгліст учасників, які продовжать участь у нацвідборі. Список включатиме до 12 виконавців. Учасники лонгліста мають пройти прослуховування, особиста участь в якому є обов'язковою. За результатами прослуховування буде обрано короткий список відбору, який включатиме не менше ніж 6 учасників. Шортліст буде опубліковано на платформах Суспільного до 4 грудня", – йдеться в повідомленні.

Далі серед учасників лонгліста, які не потраплять до короткого списку, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника шортліста.

Повний перелік шортліста оприлюднюється на сайтах "Суспільного" не пізніше 22 січня 2027 року.

Зазначається, що музичним продюсером нацвідбору-2027 став музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой).

Мовник нагадав, що за попередні роки завдяки роботі Шурова як музичного продюсера були відкриті такі хіти як "Teresa & Maria" від alyona alyona & Jerry Heil, "Heart Of Steel" від TVORCHI, "Довбуш" від FIINKA, "LaLaLa" від YAKTAK, "Place I Call Home" від Ziferblat, "Колискова" від KRUTЬ та інші.

Як повідомлялося, представник Болгарії виконавиця DARA перемогла у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у австрійському місті Відень. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.

71-й міжнародний конкурс "Євробачення-2027" відбудеться у місті Бурґас (Болгарія). Два півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня, а фінал "Євробачення-2027" – 15 травня.

Країна-переможець міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт чи чутлива геополітична ситуація, не зможе приймати у себе конкурс, а інша країна проводитиме його від свого імені, йдеться у змінених правилах "Євробачення".