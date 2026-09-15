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Культура

Стратегії читання передбачають розвиток пересувних бібліотек у 2026-28 роках

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Стратегії читання передбачають розвиток пересувних бібліотек у 2026-28 роках

Кабінет міністрів України затвердив операційний план заходів з реалізації у 2026-2028 роках Стратегії розвитку читання на період до 2032 року "Читання як життєва стратегія".

Згідно з розпорядженням №904 від 9 вересня, операційний план заходів з реалізації стратегії читання передбачає забезпечення доступу до книжок у населених пунктах, в яких відсутні бібліотеки чи книгарні шляхом розвитку нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування, зокрема пересувних бібліотек.

Також передбачається формування оптимальної мережі публічних бібліотек, яка б задовольняла потреби територіальних громад. Зокрема, буде проведено аналіз діючої мережі публічних бібліотек і сформовано оптимальну мережу у громадах відповідно до державних соціальних нормативів із урахуванням можливостей громад та інтересів їх мешканців.

Крім того, передбачається робота над інформатизацією публічних бібліотек та бібліотек закладів освіти. Так, планується впровадження програмного забезпечення для автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів публічних бібліотек, а також забезпечення комп'ютеризації та створення можливості для використання Інтернету в бібліотеках.

Серед іншого, передбачається проведення державної програми "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку "Дія".

Як повідомлялося, у березні 2023 року уряд схвалив Стратегію розвитку читання на період до 2032 року. Зазначалося, що реалізація стратегії планується за двома напрямами: через підтримку та розвиток книжкової екосистеми, в результаті реалізації якої читачі матимуть доступ до якісної різножанрової книжки, насамперед українськомовної, в різних форматах відповідно до потреб, та через формування звички і потреби в читанні, в результаті реалізації якої люди і спільноти обиратимуть читання як свідому й регулярну практику для дозвілля, навчання та розвитку.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#кабмін #стратегії_розвитку_читання #книги
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