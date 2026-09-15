Столичні кінотеатри будуть продовжувати покази під час загрози жовтого рівня

Столичні кінотеатри повідомляють про новий порядок проведення показів під час повітряної загрози жовтого і червоного рівнів.

Зокрема, мережа кінотеатрів Multiplex, мережа "Планета Кіно", мережа "Оскар", Кінотеатр "Жовтень" опублікували повідомлення про новий порядок проведення вистав у театрі під час сигналу "Повітряна тривога".

Так, в Multiplex зазначили, що тепер планувати похід у кіно можна впевненіше, так як під час жовтого рівня тривоги мережа зупиняє показ та повідомляємо гостей про загрозу й напрямок до найближчого укриття, а після оповіщення сеанс відновлюється – і глядачі можуть продовжити перегляд.

В той же час, під час червоного рівня тривоги кінотеатр зупиняє роботу, а сеанс скасовується.

"Після завершення червоної тривоги або зміни її рівня на жовтий – кінотеатр може відновити роботу. Якщо сеанс було скасовано через червоний рівень тривоги, ви зможете оформити поверення квитків у вигляду промокодів на майбутній сеанс. Якщо показ лише переривався через жовтий рівень, повернення квитків передбачене для гостей, що покинули сеанс", – йдеться в повідомленні.

Водночас в мережі звернули увагу, що правила можуть відрізнятися в окремих кінотеатрах через рішення місцевої влади або за правилами окремого ТРЦ.

"Під час жовтого рівня загрози наші кінотеатри продовжують працювати, залежно від регіону та локації планетки. Ти можеш залишитися на сеансі, але заради твоєї безпеки радимо пройти в укриття й залишатися там до відбою", – повідомили у "Планеті Кіно"

Крім того, в мережі "Оскар" повідомили, що під час жовтої повітряної тривоги кінотеатр у ТРЦ "Smart Plaza" працюватиме.

В свою чергу, у кінотеатрі "Жовтень" також повідомили, що продовжуватимуть показ під час жовтого рівня тривоги, а кожен глядач зможе самостійно вирішити, чи хоче залишатися на сеансі.

"Якщо ви вирішите залишити залу, зверніться до адміністратора. Ми надамо промокод, за яким ви зможете додивитися фільм пізніше", – йдеться в повідомленні.

В той же час, якщо червоний рівень триває не більше 20 хвилин, квитки залишаються дійсними, а якщо тривалість червоного рівня перевищує 20 хвилин, сеанс скасовується.

У такому випадку електронні квитки буде автоматично повернуто у вигляді промокодів на електронну пошту, вказану під час купівлі, а паперові квитки можна буде переоформити на касі.

Як повідомлялося, 4 вересня уряд встановив, що: сигнал "Повітряна тривога" у загальнодержавній автоматизованій системі централізованого оповіщення за інформацією Повітряних сил Збройних сил України диференціюється з класифікацією за такими рівнями загроз засобів повітряного нападу: червоний рівень – ракетна або ракетно-дронова загроза, або масована дронова загроза; жовтий рівень – дронова загроза.

Документом унормовано, що під час повітряної загрози жовтого рівня суб'єкти господарювання можуть здійснювати діяльність, а перебування відвідувачів в закладах здійснюється на їх власний розсуд.

Крім того, Кабмін доручив профільним відомствам визначити рекомендації щодо механізму проведення масових культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх заходів у разі встановлення жовтого рівня загрози.

Столичні театри повідомляють про новий порядок проведення вистав під час повітряної загрози жовтого і червоного рівнів. Зокрема, низка театрів опублікувало повідомлення про те, що будуть продовжувати вистави під час загрози жовтого рівня.