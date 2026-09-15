Україна візьме участь у Франкфуртському книжковому ярмарку – УІК

Україна візьме участь у Франкфуртському книжковому ярмарку (Німеччина), який відбудеться 7-11 жовтня 2026 року, повідомляє Український інститут книги (УІК).

"Національний стенд України, організований Українським інститутом книги, стане майданчиком для презентації сучасного українського книговидання, знайомства з письменниками та налагодження міжнародних професійних зв'язків, презентації сучасної та класичної української літератури, а також для заходів культурної дипломатії", – ідеться в повідомленні УІК.

Зазначається, що мета цьогорічної фокусної теми України на ярмарку – привернути увагу до втрат України та українського книговидання внаслідок війни.

"Ми прагнемо показати, як війна впливає на книжкову інфраструктуру, видавців, авторів і читачів, а також поділитися українським досвідом протистояння цим викликам і підтримки книжкової культури", – додали в інституті.

Український національний стенд представлятиме книги від 44 видавництв, серед яких: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, АДЕФ-Україна, АРТБУКС, АССА, Астролябія, АТЕНА, Білка, Богдан, БУКШЕФ, Весна, Віват, Віхола, Видавництво Старого Лева, Гельблау, Горобець, Дах Magazine, Книголав, Ковила Паблішинг, Лабораторія, Літературна агенція "літ ґрунт", Літературна агенція "OVO", Літературна брама, Маміно, МІСОН, Моя книжкова полиця, Наш Формат, Орландо, Основи, Ранок, САФРАН, Стилет і стилос, Укрaїner, Українська Картографічна Група, Уроборос, Фоліо, Час змін інформ, Час майстрів, Читаріум, Чорні вівці, ШКОЛА, Юрінком Інтер, Creative Publishing, Creative Women Publishing, Dach Magazine, ist publishing.

Окремим стендом у павільйоні буде представлене видавництво "Основи" як переможець премії "Читомо".

Дизайн національного стенда розроблено спільно з Культурними силами на основі орнаментів Василя Кричевського, творця українського архітектурного модерну.

В УІК розповіли, що впродовж ярмарку на сцені національного стенда відбудуться дискусії, зустрічі з авторами, презентації перекладів українських книжок англійською й німецькою мовами.

Серед учасників української програми – Алекс Авербух, Максим Буткевич, Мирослав Лаюк, Катерина Міхаліцина, Артем Чех, Ярина Чорногуз, Володимир Єрмоленко, Тамара Гундорова, Марсі Шор, Ксенія Фукс, Александер Кратохвіль, Андрій Сем'янків, Євгенія Кузнєцова, Ірина Фінгерова, Марейке Мюллер, Клаудія Дате, Євгеній Брейгер, Юрій Гуржі, Кшиштоф Чижевський, Крістіане Кернер, Мар'яна Савка, Роксолана Святo, Лоуренс Шімель, Антон Мартинов та інші.

Повна програма українських подій на Франкфуртському книжковому ярмарку за посиланням.

Як повідомлялося, Україна брала участь у Лондонському книжковому ярмарку (The London Book Fair), який відбувається із 10 по 12 березня. У межах національного стенда свої книги представили 12 видавництв та літературна агенція.

Україна також брала участь у Лейпцизькому книжковому ярмарку, який проходив із 19 по 22 березня. У межах національного стенда свої книги представили 5 видавництв, видавничий дім журналу "Пам'ятки України" і німецько-український журнал Gel[:b]lau.

Крім того, Україна брала участь у 55-му Брюссельському книжковому ярмарку, який відбувся 26-29 березня у Бельгії.

Серед іншого, Україна брала участь в 63-му Болонському ярмарку дитячої книги 2026, який проходив з 13 по 16 квітня у виставковому центрі BolognaFiere у місті Болонья (Італія).

Також Україна долучалася до Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві (Польша), який відбувся 28-31 травня.