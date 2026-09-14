Україна братиме участь у "Євробаченні-2027" у Болгарії

Україна братиме участь у 71-му міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2027", який відбудеться у місті Бурґас (Болгарія).

"Суспільне мовлення оголосило, що Україна візьме участь в 71-му пісенному конкурсі "Євробачення-2027", який відбудеться в Болгарії. Україна буде проводити нацвідбір за складної безпекової ситуації і можливих викликів зимового періоду. За цих умов ми зробимо все можливе, щоб українські виконавці презентували свої пісні, а глядачі обрали того, хто гідно представить Україну на найбільшій музичній сцені Європи", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що національний відбір стане можливістю для суспільства разом підтримати українську культуру й молодих артистів, а участь України в конкурсі – важливим інструментом культурної дипломатії.

"Євробачення сьогодні – критично важливий інструмент прямої взаємодії з сотнями мільйонів європейців. Для України участь у конкурсі – це насамперед про суб'єктність, захист культурного суверенітету та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги аж до самого фіналу. Водночас формат проведення національного відбору буде змінено і розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду", – зазначив голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький.

Як повідомлялося, представник Болгарії виконавиця DARA перемогла у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у австрійському місті Відень. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.

71-й міжнародний конкурсу "Євробачення-2027" відбудеться у місті Бурґас (Болгарія). Два півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня, а фінал "Євробачення-2027" – 15 травня.

Країна-переможець міжнародного пісенного конкурсі "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт чи чутлива геополітична ситуація, не зможе приймати у себе конкурс, а інша країна проводитиме його від свого імені, йдеться у змінених правилах "Євробачення".