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Культура

Прем’єра вистави "Аліса в Країні Див" відбудеться в Київському академічному театрі ляльок 9 жовтня

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Прем’єра вистави "Аліса в Країні Див" відбудеться в Київському академічному театрі ляльок 9 жовтня
Фото: Київський академічний театр ляльок \ Вадим Гнідаш

Київський академічний театр ляльок 9 жовтня представить на основній сцені прем’єру вистави "Аліса в Країні Див" за мотивами творів Льюїса Керролла.

Прем’єра вистави "Аліса в Країні Див" відбудеться в Київському академічному театрі ляльок

Як повідомили в театрі, автором п’єси та режисером постановки виступив Григор Мане.

Нова вистава визначена авторами як «логічний абсурд на дві дії» і орієнтована насамперед на підліткову аудиторію. Водночас у театрі зазначають, що історія Аліси виходить за межі дитячої літератури та порушує теми пошуку себе, дорослішання й взаємодії зі складним і суперечливим світом.

За сюжетом Аліса потрапляє до світу парадоксів, де звичні правила перестають діяти, а кожна зустріч із новими персонажами ставить під сумнів очевидне. Вистава поєднує гумор, словесну гру, швидкі діалоги та театральну іронію.

Особливістю постановки стане поєднання різних видів ляльок і відкритої акторської гри без традиційних ширм. Глядачі зможуть одночасно спостерігати за роботою актора, ляльки та створенням сценічного образу. У театрі наголошують, що такий підхід покликаний поєднати традиції лялькового мистецтва із сучасною театральною мовою.

У постановці задіяно всю трупу Київського академічного театру ляльок.

Григор Мане відомий столичному глядачеві за виставами «Як я залишилася сама?» та «Чи одружиться нарешті Фігаро?» у Молодому театрі, а також постановкою «Візаві» в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки.

Над виставою також працюють заслужений художник України Микола Данько, заслужений діяч мистецтв України Олександр Курій, композитор Валерій Тишлер та хореографиня-постановниця Ганна Кийко.

Тривалість вистави становить дві години. Директор-художній керівник Київського академічного театру ляльок, заслужений діяч мистецтв України Ігор Гулий уточнив, що  театр має власне укриття для глядачів і працівників, яке використовується у разі оголошення повітряної тривоги:  під час  "жовтої" тривоги вистава продовжується, а під час оголошення "червоної" тривоги вистава призупиняється  і глядачі можуть пройти до укриття в приміщенні театру.

Покази заплановані на 9 жовтня о 13:00, 10 жовтня о 14:00, 22 жовтня о 12:00, 30 жовтня о 12:00, а також 31 жовтня о 12:00 та 16:00.

Для представників медіа відкрита акредитація на прем’єру до 22 вересня 2026 року за електронною адресою: [email protected].

#гулий #замок_на_горі #театр #аліса
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