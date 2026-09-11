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Культура

Київська прем'єра "ΚΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ" Гжегожа Яжини

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Київська прем'єра "ΚΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ" Гжегожа Яжини
Фото: Олена Савченко

Два національні академічні драматичні театри – ім. Лесі Українки та ім. Івана Франка – представили спільну прем'єру вистави "ΚΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ" відомого польського режисера Гжегожа Яжини.

Яжина побудував сюжет на класичних джерелах – "Іліаді" Гомера, "Агамемноні" Есхіла, "Троянках" Жана‑Поля Сартра за мотивами Евріпіда та драматичній поемі "Кассандра" Лесі Українки.

Київська прем'єра "ΚΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ" Гжегожа Яжини

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", дія відбувається паралельно у двох вимірах – сучасна війна та антична Троя. На сцені, як спогади головної героїні, з'являються відеопроєкції, у яких глядач упізнає троянські мури, здогадується, що це простір античного храму Аполлона, який перетікає чи то в укриття, чи то в кабінет психотерапевта.

Касс (Кассандра), яку витягли з‑під завалів зруйнованого війною будинку і яка після цього втратила пам'ять, намагається пригадати, хто вона і  зрозуміти, чому її  досі  не чують. Звуковий ряд – шепіт пророцтв, відлуння – посилюють сприйняття глядачами переживань Касс.

"Тисячоліттями нові  й нові Кассандри застерігали людство від трагедії війни – і  їхні голоси залишалися непочутими. У нашій версії сучасна Кассандра стає охоронницею пам'яті: вона пригадує те, що інші намагаються стерти. Вона вимагає правди й відплати за злочини, бо лише правда здатна розірвати коло насильства", – цитує Яжину пресслужба театру ім. Лесі Українки.

Прем'єра відбудеться 12-13 вересня на сцені театру ім. Лесі Українки, але квитків на виставу на ці дні вже немає.

#вистава #театр_франка #театр_лесі_українки
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