Київська прем'єра "ΚΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ" Гжегожа Яжини

Два національні академічні драматичні театри – ім. Лесі Українки та ім. Івана Франка – представили спільну прем'єру вистави "ΚΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ" відомого польського режисера Гжегожа Яжини.

Яжина побудував сюжет на класичних джерелах – "Іліаді" Гомера, "Агамемноні" Есхіла, "Троянках" Жана‑Поля Сартра за мотивами Евріпіда та драматичній поемі "Кассандра" Лесі Українки.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", дія відбувається паралельно у двох вимірах – сучасна війна та антична Троя. На сцені, як спогади головної героїні, з'являються відеопроєкції, у яких глядач упізнає троянські мури, здогадується, що це простір античного храму Аполлона, який перетікає чи то в укриття, чи то в кабінет психотерапевта.

Касс (Кассандра), яку витягли з‑під завалів зруйнованого війною будинку і яка після цього втратила пам'ять, намагається пригадати, хто вона і зрозуміти, чому її досі не чують. Звуковий ряд – шепіт пророцтв, відлуння – посилюють сприйняття глядачами переживань Касс.

"Тисячоліттями нові й нові Кассандри застерігали людство від трагедії війни – і їхні голоси залишалися непочутими. У нашій версії сучасна Кассандра стає охоронницею пам'яті: вона пригадує те, що інші намагаються стерти. Вона вимагає правди й відплати за злочини, бо лише правда здатна розірвати коло насильства", – цитує Яжину пресслужба театру ім. Лесі Українки.

Прем'єра відбудеться 12-13 вересня на сцені театру ім. Лесі Українки, але квитків на виставу на ці дні вже немає.