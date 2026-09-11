З 8 по 13 вересня в Україні проходять події проекту "Jazz po polsku. Навколо світу"

Основна його частина — гастрольний тур польсько-українського джазового квартету. Лідерами колективу й ініціаторами заходу є польський гітарист Рафал Сарнецький (Rafał Sarnecki) та український басист Ігор Закус. Два інших учасника: барабанщик з Польщі Гжегож Палка (Grzegorz Pałka) та наш співвітчизник, трубач Денніс Аду.

Першою подією стала демонстрація документального фільму "Jazz po polsku. Навколо світу", вона відбулася 8 вересня, у Києві, у кінотеатрі "КІНО 42". Далі були концерти 9 та 10 вересня, також 10 вересня музиканти провели майстер-клас у залі Jazz Club 43, що знаходиться в Київській муніципальній академії музики ім. Р. Глієра. Через постійну повітряну небезпеку студенти навчаються дистанційно, тож вони долучилися до уроку через акант клубу в Instagram.

На 11 вересня заплановано майстер-клас та концерт у Полтаві, далі артисти ділитимуться досвідом — 12 вересня — та виступатимуть — 13 вересня — у Львові.

Музикантів супроводжує автор фільму "Jazz po polsku. Навколо світу" Мацей Гловиньский (Maciej Głowiński), він збирає матеріал для наступної картини.

Повна програма туру є на відповідній сторінці "Польського інституту у Києві". Подробиці публікуються на сторінках соціальних мереж закладів, що приймають події, та особистих акаунтів артистів.

В рамках проекту " Джаз польською. Навколо світу" артисти з Польщі грають свою музику у різних країнах. Стартував він у травні 2023 року. Вже відбулося понад дві з половиною сотні заходів у двадцяти п’яти країнах на трьох континентах. На цей рік заплановано виступи у п’ятнадцяти країнах, що розташовані в Північній Америці, Європі та Азії. В свою чергу, він є одним з проектів більшого культурного проекту "Jazz po polsku", що започатковано 2012 Якубом Кшешовським (Jakub Krzeszowski).

Організатором проекту є Fundacja JAZZ PO POLSKU, а міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський (Radosław Sikorski) взяв на себе патронаж над ним. Гастролі квартету "Сарнецький/Закус/Аду/Палка" в Україні організовують проект "Джаз коло" за підтримки Польського інституту в Києві.

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Публикация от Jazz Club 43 (@jazzclub43)