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Культура

Кабмін включив мозаїку "Птаха" Алли Горської та Віктора Зарецького до пам'яток національного значення

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Кабмін включив мозаїку "Птаха" Алли Горської та Віктора Зарецького до пам'яток національного значення
Фото: https://mincult.gov.ua/

Кабінет міністрів України включив мозаїчне панно "Птаха" авторства Алли Горської та Віктора Зарецького, розташоване в селі Гельмязів Черкаської області, до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією пам'яток національного значення.

Рішення ухвалено за пропозицією Міністерства культури України, повідомляється на сайті відомства.

У Міністерстві культури зазначили, що надання об'єкту статусу пам'ятки національного значення посилює правовий захист твору та створює належні умови для його збереження.

Надання "Птасі" статусу пам'ятки національного значення – це конкретний крок для збереження унікальної роботи Алли Горської та Віктора Зарецького. Об'єкт внесли у Державний реєстр нерухомих пам'яток України та присвоять йому охоронний номер. Продовжуємо системну роботу, щоб цінні об'єкти української спадщини мали належний правовий захист і були збережені для наступних поколінь", – наголосила віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна.

У липні 2025 року Черкаська обласна військова адміністрація внесла "Птаху" до Переліку об'єктів культурної спадщини Черкаської області як щойно виявлений об'єкт.

Джерело: https://mincult.gov.ua/news/mozayichne-panno-ptaha-ally-gorskoyi-ta-viktora-zareczkogo-otrymalo-status-pamyatky-kulturnoyi-spadshhyny-naczionalnogo-znachennya/

#памятка #мозаїка
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